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ضمن تطويرات أخرى مرتقبة

واتساب يضيف ميزة جديدة مهمة للمستخدمين

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
واتساب يضيف ميزة جديدة مهمة للمستخدمين
المواطن - فريق التحرير

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أضاف واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدم بمشاركة ما يعرض على شاشته مع هاتف آخر، ضمن تطويرات يجريها التطبيق منذ مطلع العام الجاري، وأصبح التحديث الجديد متاحًا على بعض الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد بشكل تجريبي، فيما يتوقع أن يعمم التحديث على الهواتف التي تعمل بهذا النظام قريبا.

شكل التحديث الجديد

ويظهر التحديث على شكل أيقونة هاتف مع سهم ضمن شريط أدوات التطبيق الأخرى، مثل تبديل الكاميرا وكتم الصوت وغيرها.

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وعند النقر فوق الزر الجديد تظهر رسالة تسأل المستخدم عن ما إذا كان يريد البدء بتسجيل ما يجري على الشاشة أو الإرسال إلى الهاتف الآخر، مع رسالة إخلاء مسؤولية تقول إن الشركة ستتمكن من الوصول إلى أي كلمات مرور أو صور أو تفاصيل تعرض على الشاشة.

واتساب يضيف ميزة جديدة مهمة للمستخدمين (1)

تعديل الرسائل

والأسبوع الماضي، قرر واتساب إضافة ميزة تعديل الرسائل وإعادة تحريرها، كاشفًا أن المستخدمين سيكون بإمكانهم تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها.

وما زالت الميزة الجديدة غير متاحة في الوقت الحالي، إلا أنها من المتوقع أن تدخل في نطاق الخدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتشمل جميع مستخدمي واتساب، المقدر عددهم بـملياري مستخدم عبر العالم.

واتساب يضيف ميزة جديدة مهمة للمستخدمين (1)

كما يضيف التطبيق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء المحادثات وحمايتها بكلمة مرور، وتعمل الميزة عن طريق نقل المحادثة إلى ملف محمي لا يمكن الوصول إليه إلا بكلمة المرور أو بصمة الهاتف.

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