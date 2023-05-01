واتساب يطلق ميزة قفل المحادثات برقم سري

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أطلق تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، ميزة قفل المحادثات برقم سري، حيث وصلت حاليا لبعض المستخدمين.
ميزة مهمة وصلت لتطبيق #الواتساب وهي قفل المحادثات برقم سري 👍
هذا شرح لها وكيف تفعلها مع العلم ما وصلت للجميع حتى الان pic.twitter.com/8lqEPaBkMr
— عبدالله السبع (@7Alsabe) April 30, 2023
وعلق الخبير التقني عبدالله السبع على الميزة الجديدة لتطبيق واتساب بقوله في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “ميزة مهمة وصلت لتطبيق الواتساب وهي قفل المحادثات برقم سري”.
وأضاف السبع أنه يتم تفعيل الميزة بالدخول على أي محادثة وتستطيع قفل هذه المحادثة ولا يمكن الاطلاع عليها إلا ببصمة الوجه أو اليد، موضحا أن الميزة ستصل للجميع قريباً.