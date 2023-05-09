واتساب يغضب الحكومة البريطانية

حذرت مجموعة من الوزراء في الحكومة البريطانية من مغبة عدم الإٍسراع في تعزيز إجراءات الأمان المتعلقة بـ “واتساب” والمخاوف المرتبطة بانتهاك الخصوصية، وسط تحذيرات من اختفاء تطبيق المراسلة الشهير من البلاد.

قانون الأمان

ويجري التحضير لقانون الأمان عبر شبكة الإنترنت منذ أربع سنوات تقريبًا، فيما يمنح مشروع القانون هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة سلطة فرض متطلبات على شبكات التواصل الاجتماعي للخضوع إلى معايير الأمان المرتبطة بالإرهاب أو عرض محتوى جنسي على الأطفال، مع فرض غرامات تصل إلى 10 % من المبيعات العالمية على الجهات التي لا تمتثل للقانون.

وبحسب “واتساب” أن مشروع القانون يخل بسياسة الخصوصية لديها المرتبطة بتشفير المراسلات بين المستخدمين.

التشفير القوي

وقالت العضوة في مجلس اللوردات البريطاني، كلير فوكس، يجب أن نتذكر أنها منصات عالمية، لديهم نظام يعمل لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم، إن السوق الصغيرة نسبيًا مثل المملكة المتحدة ليست شيئًا يمكن أن يعرضوا مليارات المستخدمين الخاصة بهم للخطر حول العالم.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن ندعم التشفير القوي، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب السلامة العامة”.

شروط استخدام واتساب

تعد خدمة واتساب إحدى الخدمات المجانية لنقل الرسائل والصوت عبر بروتوكول الإنترنت المملوكة لشركة ميتا، مما يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى.

وتحدد واتساب عددًا من شروط الاستخدام التي تضمن خدمة جيدة لمستخدميها تشمل مبادئ الخصوصية والأمان: تضع واتساب مجموعة قوية من مبادئ الخصوصية والأمان في الاعتبار.