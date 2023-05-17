وارن بافيت يدق جرس الإنذار لاقتصاد أمريكا

قال الملياردير الأمريكي وارن بافيت، مؤسس إمبراطورية بيركشاير هاثاواي التي تضم أكثر من 65 شركة، إنه متشائم من المستقبل الذي ينتظر عالم الأعمال في الولايات المتحدة.

الأيام الجيدة ولت

وأعلن المستثمر منذ أيام خلال الاجتماع العام السنوي لمجموعة بيركشاير هاثاواي، أن الأوقات الجيدة قد ولّت، وأن الفترة الاستثنائية للإنفاق المفرط قد انتهت، مشيراً إلى أن أنشطته التجارية تعاني تراكمًا في المخزون، وهي إشارة لا تبشر بالخير، خاصة بالنسبة للذين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود.

وتوقع وارن بافيت، أن تتراجع أرباح العديد من أعماله في ضوء التباطؤ الاقتصادي، وذلك رغم أن الأرباح التشغيلية لـ بيركشاير هاثاواي قفزت خلال الربع الأول من 2023، بنسبة 12.6% إلى 8.065 مليارات دولار، وذلك مقارنة بـ 7.16 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بدعم من انتعاش أعمال التأمين الخاصة بالمجموعة.

نظرة تشاؤمية

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن سبب النظرة التشاؤمية لـ وارن بافيت يعود إلى تبدل الأوضاع في السوق، حيث ارتفعت نسبة التضخم بشكل كبير، وهو ما انعكس ضغوطاً على الأسعار والرواتب، وأثّر في مستوى المعيشة وفي قدرة الناس على التكيف مع الأوضاع، في الوقت الذي قام فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لمحاربة التضخم.

وسبق وأن قال بافيت إن العالم يعيش في ظل توقعات اقتصادية متضاربة، مضيفًا أن لا شيء مؤكد على الإطلاق في الأسواق، وهو ما يعتبر نذيرًا خطيرًا للمستقبل.

ويحظى الاجتماع السنوي لمجلس إدارة Berkshire Hathaway بمتابعة كبار المستثمرين خاصة مع ترؤس وارن بافيت وشريكه تشارلي منغر، وقد أسفر الاجتماع عن تصريحات من الطرفين حظيت باهتمام كبير خاصة لاعتبار بعضها بالمفاجئة من بافيت الذي يراه عديدون قدوة في بناء استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم والبعض يصنف تأدية شركته Berkshire Hathaway كمؤشر لصحة الاقتصاد الأمريكي.