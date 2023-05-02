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إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين

واشنطن تتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من يونيو

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
واشنطن تتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من يونيو
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أمس الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من بداية يونيو.

رفع سقف الدين

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي: “أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتبارًا من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.

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وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

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