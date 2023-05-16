واشنطن تحقق بتقارير مقتل أمريكي في باخموت

أكدت الخارجية الأمريكية أنها تتحقق من تقارير عن مقتل أمريكي في باخموت، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

مقتل أمريكي

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحن على علم بالتقارير التي تحدثت عن مقتل أمريكي في باخموت ونواصل التحقق من ذلك.

وكانت وسائل إعلام أجنبية، قد ذكرت أن عدد القتلى الذين قتلوا داخل معارك باخموت، وصل حتى الآن إلى 9 قتلى من الأمريكان تم الإعلان عنهم بشكل رسمي بأنهم ماتوا داخل معارك أوكرانيا.

وكشف تقرير صحيفة npr الأمريكية، أن تحركات هؤلاء الجنود دائمًا ما تكون سرية، حتى مع أقرب المحيطين بهم، حيث قالت: إن كريستوفر جيمس كامبل آخر من قتل بمعارك أوكرانيا، ترك المدرسة وباع ممتلكاته وانتقل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2022، ولم يكن أحباؤه متأكدين من السبب.