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الإعلان رسميًّا عن مقتل 9 أمريكان بأوكرانيا

واشنطن تحقق بتقارير مقتل أمريكي في باخموت

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
واشنطن تحقق بتقارير مقتل أمريكي في باخموت
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الخارجية الأمريكية أنها تتحقق من تقارير عن مقتل أمريكي في باخموت، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

مقتل أمريكي

وأضافت الخارجية الأمريكية: نحن على علم بالتقارير التي تحدثت عن مقتل أمريكي في باخموت ونواصل التحقق من ذلك.

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وكانت وسائل إعلام أجنبية، قد ذكرت أن عدد القتلى الذين قتلوا داخل معارك باخموت، وصل حتى الآن إلى 9 قتلى من الأمريكان تم الإعلان عنهم بشكل رسمي بأنهم ماتوا داخل معارك أوكرانيا.

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وكشف تقرير صحيفة npr الأمريكية، أن تحركات هؤلاء الجنود دائمًا ما تكون سرية، حتى مع أقرب المحيطين بهم، حيث قالت: إن كريستوفر جيمس كامبل آخر من قتل بمعارك أوكرانيا، ترك المدرسة وباع ممتلكاته وانتقل إلى أوكرانيا في ربيع عام 2022، ولم يكن أحباؤه متأكدين من السبب.

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