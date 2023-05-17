واشنطن ترسل مفتشًا لتقييم الضرر بمنظومة باتريوت

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن منظومة “باتريوت” الصاروخية في أوكرانيا تعرضت لأضرار بالحد الأدنى، بعد الهجوم الروسي بصواريخ “كينجال” الفرط صوتية.

منظومة باتريوت

ووفقًا لـ”سي إن إن، فإن الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت بعد الهجوم الصاروخي الروسي هي بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة أرسلت مفتشًا من أجل تقييم حالة المنظومة”.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن “جزء الرادار لم يتضرر.. وهو الذي يعد أحد عناصرها الرئيسية”.

من المعروف أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة مركّزة ليلًا باستخدام القوات الجويّة والبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى في نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مواقع تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي تم تسليمها من جانب الغرب.