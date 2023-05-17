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بعد الهجوم الروسي بصواريخ كينجال

واشنطن ترسل مفتشًا لتقييم الضرر بمنظومة باتريوت

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ مساءً
واشنطن ترسل مفتشًا لتقييم الضرر بمنظومة باتريوت
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن منظومة “باتريوت” الصاروخية في أوكرانيا تعرضت لأضرار بالحد الأدنى، بعد الهجوم الروسي بصواريخ “كينجال” الفرط صوتية.

منظومة باتريوت

ووفقًا لـ”سي إن إن، فإن الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت بعد الهجوم الصاروخي الروسي هي بالحد الأدنى، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة أرسلت مفتشًا من أجل تقييم حالة المنظومة”.

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وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن “جزء الرادار لم يتضرر.. وهو الذي يعد أحد عناصرها الرئيسية”.

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