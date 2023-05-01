واشنطن تشكر السعودية على إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

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أعرب القيادة المركزية الأمريكية عن شكرها للمملكة على إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان، حسبما أفادت قناة الإخبارية.
ووصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك أبها إلى مدينة جدة 41 مواطنًا سعوديًّا، و171 شخصًا من جنسيات الدول التالية: (أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة الأمريكية)، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.
وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطنًا سعوديًّا، ونحو 5184 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).