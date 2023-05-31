واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

رفضت الولايات المتحدة، الهجمات الأوكرانية على عمق الأراضي الروسية، من حيث المبدأ، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة موسكو، صباح أمس، بحسب البيت الأبيض.

تصريحات البيت الأبيض

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان صحفي: ” نحن لا ندعم أي هجمات داخل الأراضي الروسية، أعتقد أن الرسالة واضحة، ولا يمكن توضيحها أكثر من ذلك”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال الصحفيين، حول ما إذا كان رفض الولايات المتحدة لاستهداف الأراضي الروسية ينطبق على جميع الهجمات الأوكرانية من حيث المبدأ ككل، أم فقط على الهجمات التي تتم باستخدام الأسلحة الأمريكية فقط”.

وردًّا على طلب الصحفيين من بيير توضيح الغارة الأوكرانية على مبانٍ سكنية في العامة موسكو، صباح اليوم، قالت: “إن واشنطن تحقق في ملابسات الهجوم”.

لا تؤيد الهجمات

وقالت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء: إنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل أراضي روسيا، وأن موسكو تتحمل مسؤولية النزاع مع أوكرانيا، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبانٍ في العاصمة.

وتابع متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيانها، أن “نظام كييف حاول صباح الثلاثاء شن هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مبانٍ في مدينة موسكو، وشاركت في الهجوم 8 طائرات”.