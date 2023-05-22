واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

شولتس: نشطاء المناخ مجانين نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب قهرمان مرعش وليد معاذ عن سبب قبول المسؤولية: ما حدث للأهلي استثنائي سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج وليد معاذ: يوم هبوط الأهلي من أسوأ أيام حياتي ريانة من الفضاء: السماء ما هي حد لطموحنا هي البداية فقط الخليج يعبر الوحدة برباعية ويُعزز فرص بقائه العناية الإلهية تنقذ طفلة أردنية تعرضت للاختناق داخل متجر مؤتمر الإعلام الوطني يختتم فعالياته بـ 10 جلسات وورش عمل
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين.
وتابع ميللر خلال إفادة صحفية: لا، ليست هناك نوايا من هذا القبيل، موضحًا أن مثل هذا القرار ينطبق على وزير الدفاع الصيني لي شانغفو وعلى الدولة ككل.
وأردف أوستن أنه يعتبر مقابلة لي شانغفو شخصيًّا أمرًا شديد الأهمية، وأشار رئيس البنتاجون، إلى أنه سيسعى جاهدًا للتواصل في منتدى سنغافورة مع نظيره الصيني.
وفي وقت سابق، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ردًّا على ما إذا كانت واشنطن يمكن أن ترفع أو تخفف القيود المفروضة على لي شانغفو: “هذا قيد المناقشة الآن.. الإجابة: هذا قيد المناقشة الآن”.