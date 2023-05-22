واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن الصين أو وزير دفاعها

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات عن وزير الدفاع الصيني أو بكين، لعقد اجتماع وزيري دفاع البلدين.

هذا قيد المناقشة الآن

وتابع ميللر خلال إفادة صحفية: لا، ليست هناك نوايا من هذا القبيل، موضحًا أن مثل هذا القرار ينطبق على وزير الدفاع الصيني لي شانغفو وعلى الدولة ككل.

وأردف أوستن أنه يعتبر مقابلة لي شانغفو شخصيًّا أمرًا شديد الأهمية، وأشار رئيس البنتاجون، إلى أنه سيسعى جاهدًا للتواصل في منتدى سنغافورة مع نظيره الصيني.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ردًّا على ما إذا كانت واشنطن يمكن أن ترفع أو تخفف القيود المفروضة على لي شانغفو: “هذا قيد المناقشة الآن.. الإجابة: هذا قيد المناقشة الآن”.