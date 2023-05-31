والدة رائد الفضاء علي القرني: فخورة بولدي وشعوري لا يوصف

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عبرت والدة رائد الفضاء علي القرني عن فرحتها وسعادتها بعودته سالماً إلى الأرض بعد رحلته العلمية إلى الفضاء.
وقالت والدة علي القرني لقناة “الإخبارية”: “فخورة بولدي وشعوري لا يوصف وأنا فخورة بما وصل له علي القرني وريانة برناوي”.
وأضافت إن إنجاز علي وريانة فخر لنا وللوطن والأجيال القادمة بإذن الله، والحمد لله على ما وصل إليه علي والحمد لله.
وأضافت أن علي من صغره يحب الطيران، ويحب تجميع الأشياء، موضحة أنها كانت تتواصل مع ابنها عن طريق الإيميل، وكنا نتواصل معه يوميا”.
فيديو | والدة رائد الفضاء: شعوري لا يوصف وأنا فخورة بما وصل له #علي_القرني و #ريانة_برناوي#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/lVk2ZYn4ul
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2023