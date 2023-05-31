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إنجاز علي وريانة فخر لنا وللوطن والأجيال القادمة

والدة رائد الفضاء علي القرني: فخورة بولدي وشعوري لا يوصف

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
والدة رائد الفضاء علي القرني: فخورة بولدي وشعوري لا يوصف
المواطن - فريق التحرير

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عبرت والدة رائد الفضاء علي القرني عن فرحتها وسعادتها بعودته سالماً إلى الأرض بعد رحلته العلمية إلى الفضاء.

فخوري بولدي وشعوري لا يوصف

وقالت والدة علي القرني لقناة “الإخبارية”: “فخورة بولدي وشعوري لا يوصف وأنا فخورة بما وصل له علي القرني وريانة برناوي”.

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فخر للوطن والأجيال القادمة

وأضافت إن إنجاز علي وريانة فخر لنا وللوطن والأجيال القادمة بإذن الله، والحمد لله على ما وصل إليه علي والحمد لله.

وأضافت أن علي من صغره يحب الطيران، ويحب تجميع الأشياء، موضحة أنها كانت تتواصل مع ابنها عن طريق الإيميل، وكنا نتواصل معه يوميا”.

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