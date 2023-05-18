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الحالة مستقرة ومطمئنة

والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد رد فعل والدي التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد رؤية لحظة نجاح عملية فصلهما.

وظهر الأب والأم وأحد الأقارب وهم يجلسون لمشاهدة العملية، ويتلقون نبأ نجاح عملية فصلهما.

دعاء وسجود

وبدا عليهم الفرحة الغامرة، حيث قام الأب وقريبه بالدعاء والسجود شكرًا لله على نجاح عملية الفصل.

وانتهى منذ قليل، فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد عملية جراحية كبيرة.

وأكد الاستشاري الدكتور سعد المحرج، أنه تبقى 5 ساعات على انتهاء عملية التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد هذه المرحلة الحساسة، لافتًا إلى أن حالتهما مستقرة ومطمئنة.

8 مراحل

ووصل التوأم إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

ويشارك في العملية 35 طبيبًا و85 عضوًا من متعددي التخصصات وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وتستغرق عملية التوأم النيجيري حوالي 14 ساعة وعلى 8 مراحل، حيث تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

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