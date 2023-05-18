32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72% والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد رد فعل والدي التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد رؤية لحظة نجاح عملية فصلهما.
شاهد.. فرحة غامرة لوالدي التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة" لحظة نجاح عملية فصلهما
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/JKpUIHewbtقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 18, 2023
وظهر الأب والأم وأحد الأقارب وهم يجلسون لمشاهدة العملية، ويتلقون نبأ نجاح عملية فصلهما.
وبدا عليهم الفرحة الغامرة، حيث قام الأب وقريبه بالدعاء والسجود شكرًا لله على نجاح عملية الفصل.
وانتهى منذ قليل، فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد عملية جراحية كبيرة.
وأكد الاستشاري الدكتور سعد المحرج، أنه تبقى 5 ساعات على انتهاء عملية التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بعد هذه المرحلة الحساسة، لافتًا إلى أن حالتهما مستقرة ومطمئنة.
ووصل التوأم إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر 2022، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
ويشارك في العملية 35 طبيبًا و85 عضوًا من متعددي التخصصات وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
وتستغرق عملية التوأم النيجيري حوالي 14 ساعة وعلى 8 مراحل، حيث تشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.