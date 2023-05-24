والد الزميل مجدي المقبل في ذمة الله

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توفي والد الزميل الإعلامي مجدي المقبل، اليوم، بعد معاناة مع المرض، حيث فارق الحياة بأحد مستشفيات الأردن.
وتتقدم صحيفة “المواطن” بأحر التعازي لعائلة “المقبل” في فقيدها، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.