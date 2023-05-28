والد الطفل ضحية الدهس بطريف: سامحت من صدمه

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روى بسام الرويلي، والد الطفل المتوفى، تفاصيل مأساوية لحظة تلقيه نبأ دهس ابنه أمام إحدى حدائق طريف، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى موقع الحادث ليتفاجأ بابنه على الأرض.
وقال الرويلي خلال لقاء له مع برنامج الراصد: إنه تخوف من أن يكون أبناؤه الخمسة قد دهستهم السيارة، لكنه وجد أن المصاب في ابنه بشير.
وأشار إلى أنه سجد بين يدي الله واحتضن ابنه المتوفى، وسأل الله أن يثبته في هذا الموقف وحمده على ما بقي وسأل الله له الجنة.
وأضاف: أخذت ابني وانصرفت وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إليّ.
فيديو | بعد دهس طفل أمام إحدى حدائق طريف بسام الرويلي والد الطفل المتوفى: سجدت بين يدي الله وحمدته على ما بقي لي وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إلي#الراصد pic.twitter.com/PychjHP2FO
— الراصد (@alraasd) May 28, 2023