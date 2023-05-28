Icon

القتل تعزيرًا لبحرينيين انضما لخلية إرهابية وهرّبا مواد متفجرة للسعودية Icon طلبة الرياض يودعون ريانة والقرني بالسلام الوطني Icon فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سجد بين يدي الله واحتضن ابنه المتوفى

والد الطفل ضحية الدهس بطريف: سامحت من صدمه

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
والد الطفل ضحية الدهس بطريف: سامحت من صدمه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى بسام الرويلي، والد الطفل المتوفى، تفاصيل مأساوية لحظة تلقيه نبأ دهس ابنه أمام إحدى حدائق طريف، مشيرًا إلى أنه ذهب إلى موقع الحادث ليتفاجأ بابنه على الأرض.

وقال الرويلي خلال لقاء له مع برنامج الراصد: إنه تخوف من أن يكون أبناؤه الخمسة قد دهستهم السيارة، لكنه وجد أن المصاب في ابنه بشير.

قد يهمّك أيضاً
تعليق قانوني من الدويش حول تطورات قضية كنو

تعليق قانوني من الدويش حول تطورات قضية كنو

وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

وظائف شاغرة في مركز إدارة النفايات

حمد الله على مصابه

وأشار إلى أنه سجد بين يدي الله واحتضن ابنه المتوفى، وسأل الله أن يثبته في هذا الموقف وحمده على ما بقي وسأل الله له الجنة.

قد يهمّك أيضاً
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون

30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي

30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي

سامح الجاني

وأضاف: أخذت ابني وانصرفت وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إليّ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة