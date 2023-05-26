والد القرني: فخور بابني لوصوله للفضاء ونتواصل معه يوميًّا

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أبدى والد رائد الفضاء علي القرني، فرحه وفخره بمشاهدة وصول ابنه للفضاء، امتزجت فيها شعور الفرحة بالرهبة.
وأضاف والد القرني، خلال حديثه مع “قناة الإخبارية”، أنه كان حاضرًا خلال رحلة ابنه للفضاء والتي توجت بالنجاح بفضل الله، مؤكدًا أنه شعر بالاطمئنان بعدما وصل ابنه إلى المحطة الدولية للفضاء.
وأكد والد القرني أنه على تواصل يومي بابنه عبر البريد الإلكتروني، لافتًا إلى أنه قبل إجراء اللقاء تواصل معه؛ حيث كان يعمل في أحد البرامج والتجارب العلمية المخطط لها، بإجراء البحوث والمقابلات مع الطلاب من مختلف الدول.
فيديو | والد رائد الفضاء علي القرني لـ #الإخبارية: خالطتنا مشاعر الفرح والرهبة عند انطلاق الصاروخ #نحو_الفضاء.. ونحن على تواصل يومي مع ابننا علي عبر الإيميل#برنامج_120 pic.twitter.com/XZntyWbwGY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2023