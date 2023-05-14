والد المبتعث الوليد الغريبي يتسلم شهادة تخرجه من جامعة فيلادلفيا

وثقت “العربية” لقطات من استلام والد المبتعث الوليد الغريبي المقتول في أمريكا شهادة ابنه في حفل التخرج بجامعة فيلادلفيا الأمريكية.

وأظهر الفيديو والد المغدور الوليد الغريبي وهو يحضر حفل التخرج في الجامعة التي كان يدرس فيها ابنه، ويتسلم شهادته، وسط تصفيق من الحضور.

وكانت الجامعة قد وجهت دعوة لوالد الغريبي لحضور حفل التخرج نيابة عن ابنه المتوفى.

ونشرت حسابات على”تويتر” مقطع فيديو لتسلم الوالد شهادة ابنه المغدور، داعين للراحل بأن يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته.

وحرص أساتذة وزملاء المبتعث السعودي على تحية الوالد، والوقوف احتراماً له وتعبيراً عن تقديره، خلال تسلمه شهاده نجله.

جريمة مقتل الغريبي

وقعت جريمة قتل الوليد الغريبي يوم الاثنين الموافق 23 يناير الماضي، داخل منزل في مقاطعة جيرمانتاون التابعة لمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة.

وطعنت متهمة تدعى نيكول ماري روجرز (19 عامًا)، المبتعث السعودي، عدة مرات، بعد أن استدرجته لمساعدتها، ثم سرقت محفظته وهاتفه وبطاقته البنكية وفَرّت من الموقع.

وألقت شرطة فيلادلفيا القبض على المتهمة ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهمًا أخرى ذات صلة.