والد المصور هاني الزهراني يسرد آخر لحظاته مع نجله قبل الحادث

سرد والد المصور هاني الزهراني، آخر لحظاته مع ابنه، قبل سقوطه من أعلى مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

آخر اللحظات

وقال عبدالله الزهراني، خلال استضافته بـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”: “لا شك أن هذا الخبر محزن ومفجع ولكن لا نقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل وصابرين ومحتسبين وهذا قضاء الله وقدره والحمد لله”.

وحول آخر لحظات معه، أضاف الوالد: “بعد العيد طلب مني أن يتجه إلى منطقة عسير مع مجموعة من الزملاء لتصوير المناطق السياحية هناك، فقلت له الله يوفقك ويفتح لك، على أمل أنه سيرجع لي وفي أمور ثانية ننهيها ولكن كان القدر أسبق”.

ووجه الشكر لأمير منطقة الباحة على تعزيته للأسرة، وأمير منطقة عسير، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، لافتًا “كان هذا الشيء قد خفف عنا كثيرًا”.

تفاصيل الحادث

وعن يوم الحادث، أوضح يعقوب الزهراني شقيق المصور الراحل هاني الزهراني في تصريحات تليفزيونية، أن أخاه كان مع فريق العمل لبدء التصوير بجبال السودة بأبها، وعند الساعة 10.30 تقريبًا وقف أخوه على صخرة قوية، رغم أنه كان مربوطًا بحبل أمان وعند البدء بالتصوير انزلق من حافة الصخرة وانفك حبل الأمان.

ولفت “من المفترض من المتسلقين أن يكون هناك حبل أمان آخر أيضًا ولكن هذا قضاء الله وقدره”.

وتابع أن المنزل بأكمله من كبيرهم وصغيرهم كانوا متعلقين جدًا بهاني وكان يقدم الخدمة للجميع، مشيرًا إلى أنه منذ سقوط أخيه وحتى وصوله للباحة كان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال متابعًا للموضوع وتوفير الطائرات وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني ولكن صعوبة الطريق ووعورته سبب تأخر في انتشال الجثة.