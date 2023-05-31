والد رائد الفضاء علي القرني بعد وصول ابنه إلى الأرض: فرحتي لا توصف

عبر والد رائد الفضاء علي القرني عن فرحته بعودته سالما إلى أرض الوطن، بعد رحلته العلمية إلى الفضاء الخارجي.

فرحتي لا توصف

وأضاف لقناة”الإخبارية”: “الحمد لله رب العالمين.. هذا إنجاز للوطن، نبارك لأنفسنا ونبارك لخادم الشريفين الملك سلمان وولي عده الأمين، ومعالي وزير هيئة الفضاء”.

إنجاز وتجارب علمية

وقال والد علي القرني: “فرحتي لا توصف والحمد على عودتهم والحمد على سلامتهم والحمد على ما تم من تجارب وتفاعل معها أبناء الوطن”.