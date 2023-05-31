والد رائد الفضاء علي القرني بعد وصول ابنه إلى الأرض: فرحتي لا توصف

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عبر والد رائد الفضاء علي القرني عن فرحته بعودته سالما إلى أرض الوطن، بعد رحلته العلمية إلى الفضاء الخارجي.
وأضاف لقناة”الإخبارية”: “الحمد لله رب العالمين.. هذا إنجاز للوطن، نبارك لأنفسنا ونبارك لخادم الشريفين الملك سلمان وولي عده الأمين، ومعالي وزير هيئة الفضاء”.
وقال والد علي القرني: “فرحتي لا توصف والحمد على عودتهم والحمد على سلامتهم والحمد على ما تم من تجارب وتفاعل معها أبناء الوطن”.
فيديو | مشاعر والد رائد الفضاء #علي_القرني بعد وصول ابنه إلى الأرض #نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/0oEIrc5dcs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2023