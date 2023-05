ورطة لـ نجمي Barcelona بعد شكر الجماهير الروسية

تسبب الثنائي سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي لاعبي Barcelona الإسباني في أزمة لناديهم وذلك بعد توجيه الشكر للجماهير الروسية الداعمة للنادي في مقطع فيديو.

وكان حساب برشلونة الرسمي في “تويتر” نشر مقطع فيديو لـ بالدي وسيرجي روبيرتو تم حذفه فيما بعد وهما يوجهان الشكر للجماهير الروسية العاشقة للنادي على دعمهم للفريق الكتالوني.

الأمر أثار غضب عشاق برشلونة في أوكرانيا، حتى دفع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني للتعليق على تصرف لاعبي برشلونة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الجنود الأوكرانيون يخضعون لجلسات استشفاء في مدينة برشلونة، ولاعبا الفريق سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي يسجلان فيديو للجماهير التابعة للبلد التي تقتل شعبنا وأطفالنا وتدمر مدننا الآن”.

جدير بالذكر أن برشلونة كان خسر بالأمس أمام ريال سوسيداد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، لكنه احتفل بالتتويج باللقب رقم 27 في تاريخه.

وفي مباراة أمس، ريال سوسيداد كان أحرز الهدف الأول عبر اللاعب ميكيل ميرينو في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف ريال سوسيداد الهدف الثاني عبر اللاعب ألكسندر سورلوث في الدقيقة الـ72.

ثم نجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق لـ Barcelona في الدقيقة الـ90.

وكان نادي برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني موسم 2022/2023 للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على إسبانيول يوم الأحد الماضي بنتيجة 4-2 في الجولة الـ34.

😡 While our soldiers are undergoing a rehabilitation course in Barcelona, @FCBarcelona players @SergiRoberto10 and Alejandro Balde are recording a video message to the fans of the country that is killing Ukrainians, killing children, and destroying our cities right now. pic.twitter.com/lWqE6Pxw95

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) May 21, 2023