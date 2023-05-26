وزارة التعليم تطلب تقييم نظام الفصول الثلاثة

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أعلنت وزارة التعليم، عن تنفيذ مشروع تقييمي لتنفيذ الفصول الثلاثة في كافة مدارس المملكة، مطالبة الإدارات العامة للتعليم لجمع البيانات والاستماع لأصحاب العلاقة، ذلك بموجب تعميم من وكيل الوزارة د. شريفة بنت عبدالله الراجحي إلى مديري الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، حصلت “المواطن” على نسخة منه.
وأكدت الوزارة، أنه في إطار منظومة التعليم العام والتي تتضمن مبادرة تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية عليه تسعى وكالة التخطيط والتطوير لتنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام، والذي يهدف إلى بناء مصفوفة الإيجابيات والسلبيات والتحديات والمخاطر للنظام الثلثي.
ولفتت الوزارة إلى أن قياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي من تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة وتقييمه خلال العامين الدراسيين ١٤٤٣ و١٤٤٤هـ يعد أحد أنشطة المشروع ومن مخرجاته.
حسن عسيري
غير مجدي
منهك للطلاب
طويل
ملل
موسى عسيري
تعب
ملل
غير مرضي
ارهاق في النفس والمال
نكد