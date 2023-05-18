وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر، مشيرة إلى وجود إجراءات يسيرة وفوريّة، وأنظمة إلكترونيّة متقدّمة؛ للتيسير على المعتمرين من قطر.
وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: للمقيمين في دولة قطر، فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة.
وأوضحت مميزات التأشيرة على النحو التالي:
وفيما يخص شروط مدة السريان، ذكرت 7 شروط كما يلي: