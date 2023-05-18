وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر

أعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر، مشيرة إلى وجود إجراءات يسيرة وفوريّة، وأنظمة إلكترونيّة متقدّمة؛ للتيسير على المعتمرين من قطر.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: للمقيمين في دولة قطر، فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة.

المميزات

وأوضحت مميزات التأشيرة على النحو التالي:

السماح بالعمرة والسياحة والتنقل.

متعددة الدخول أفراد – مجموعات.

شروط السريان

وفيما يخص شروط مدة السريان، ذكرت 7 شروط كما يلي: