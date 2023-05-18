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إجراءات يسيرة وفورية وأنظمة إلكترونية متقدمة

وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر، مشيرة إلى وجود إجراءات يسيرة وفوريّة، وأنظمة إلكترونيّة متقدّمة؛ للتيسير على المعتمرين من قطر.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: للمقيمين في دولة قطر، فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة.

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المميزات

وأوضحت مميزات التأشيرة على النحو التالي:

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  • السماح بالعمرة والسياحة والتنقل.
  • متعددة الدخول أفراد – مجموعات.

شروط السريان

وفيما يخص شروط مدة السريان، ذكرت 7 شروط كما يلي:

  • إقامة خليجية.
  • 3 أشهر على الأقل.
  • جواز سفر.
  • 6 أشهر على الأقل.
  • طريقة إصدار التأشيرة.
  • حجز موعد في مركز تأشيرة التابع للسفارة.
  • تسجيل البصمة مع الجواز الأصلي.

 

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