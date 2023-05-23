Icon

القمر يقترن بكوكب الجمال الليلة Icon بورصة وول ستريت تهبط بسبب صورة انفجار مزيف في البنتاغون Icon وزير الداخلية: رحلة ريانة والقرني للفضاء تخدم العلم والإنسانية Icon تحذير: استمرار عواصف وأمطار الباحة حتى المساء Icon وزارة الحج والعمرة تُدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة تفويج الحجاج Icon الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية Icon جماهير الهلال تطلب التعاقد مع خالد الغنام Icon مجلس إدارة “مبكو” يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العدالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
بالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية وأكثر من 10 آلاف مشارك

وزارة الحج والعمرة تُدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة تفويج الحجاج

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
وزارة الحج والعمرة تُدشن التجربة الفرضية الثانية لمنظومة تفويج الحجاج
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - ولاء المطرفي - مكة المكرمة

مواضيع ذات علاقة

بدأت وزارة الحج والعمرة – مُمثلةً بوكالة الوزارة لشؤون الحج اليوم الثلاثاء – في تنفيذ التجربة الفرضية الثانية لنقل وتفويج الحجاج بالمشاعر المقدسة، المتمثلة في تفويج أكثر من3.000 حافلة، لتشمل 6 مراحل من عمليات التفويج, بالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية في الحج، وأكثر من 10.000 مشارك. ويأتي ذلك في إطار الجهود الاستباقية التي تقوم بها الوزارة استعدادًا لموسم حج العام الجاري 1444هـ.

جاهزية الوزارة

من جانبه أوضح وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، أثناء تدشينه للتجربة الفرضية- أن تلك الخطوة تأتي تأكيدًا لجاهزية الوزارة لهذا الموسم، وتعكس استعداد المنظومة بشكل عام في التعامل مع الأزمات المفاجئة، كما تسعى الوزارة من خلال هذه التجارب إلى اختبار القدرة التشغيلية والتخطيطية للشركات، وكذلك اختبار فاعلية الأنظمة التقنية الداعمة لأعمال التفويج والنقل وتكاملها مع البنى التحتية، وشمولية عمليات نقل وتفويج الحجاج، ورفع كفاءة العاملين.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

محمد بن سلمان يتوسط القادة المشاركين في قمة جدة

افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات

افتتاح مركز للأسنان في حفر الباطن يضم 10 عيادات

وتمثلت الفرضية التي تستمر لمدة 15 ساعة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، وبالشراكة مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية في الحج، محاكاة لتفويج 3000 حافلة في وقت واحد ما بين نقل ترددي وآخر تقليدي، تابعة لـ 57شركة نقل، حُددت لهم بحسب الطاقة التشغيلي 37 مسار حركة، يُشارك فيها 107 مكتب خدمة و19 شركة تقدم خدمات ميدانية في المشاعر المقدسة.

قد يهمّك أيضاً
الشمس تشرق في ألاسكا الأمريكية لمدة 71 يومًا

الشمس تشرق في ألاسكا الأمريكية لمدة 71 يومًا

صحة جدة تكمل استعداداتها لخدمة الحجاج

صحة جدة تكمل استعداداتها لخدمة الحجاج

6 عمليات تفويجية

كما ستتضمن تلك المحاكاة 6 عمليات تفويجية، وهي: التفويج من مقرات السكن في مكة المكرمة إلى مشعر منى، ثم التصعيد إلى مشعر عرفة، أو التصعيد من مشعر منى إلى عرفة، تليها مرحلة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، ثم النفرة من مزدلفة إلى مشعر منى، ومنها إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع.

رفع حالة التأهب

وتهدف الوزارة من خلال تطبيق الفرضية إلى رفع حالة التأهب القصوى ميدانيًّا في المشاعر المقدسة، وتمكين الفرق المشاركة من تأكيد تنفيذ المهام المُوكلة إليها بكفاءة عالية ووفقًا لإجراءات السلامة المُعتمدة دوليًّا، والتأكد من نسبة وجود المعنيين بخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر، والالتزام بأوقات التفويج، وتناغم الأدوار بين الجهات كافة، ورفع جودة العمليات التشغيلية والتنظيمية لتفويج الحافلات ونقل الركاب بسهولة ويسر بين المشاعر المقدسة.

الجدير بالذكر أن التجربة الفرضية الأولى، كانت قبل ثلاثة أشهر، وتضمنت تفويج 1300 حافلة دفعة واحدة خلال ما يقارب 3 ساعات ونصف، شملت 4 مراحل من عمليات التفويج هي: التصعيد إلى عرفات، الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ثم الإفاضة من مزدلفة إلى منى، وعودة الرد الثاني إلى مشعر عرفات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة