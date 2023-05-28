وزارة الداخلية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وصحية

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أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة لصحة السجون) عن وظائف إدارية وقانونية وصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) للتعيين عليها في المراكز الصحية بالسجون في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف قانونية
– وظائف صحية
– الدبلوم
– البكالوريوس
– الماجستير أو الزمالة
مناطق العمل:
– الرياض
– جدة
– الدمام
– مكة المكرمة
– جازان
– الأحساء
– تبوك
– أبها
– نجران
– بيشة
– الحدود الشمالية
– الجوف
– حفر الباطن
– القصيم
– الطائف
– الدمام
– حائل
– القريات
– مناطق أخرى
ملاحظة: تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شرط أساسي للقبول (للوظائف الصحية).
التقديم على الوظائف متاح حالياً، من خلال الرابط التالي اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.