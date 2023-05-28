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وزارة الداخلية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وصحية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
وزارة الداخلية تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وصحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية (الإدارة العامة لصحة السجون) عن وظائف إدارية وقانونية وصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) للتعيين عليها في المراكز الصحية بالسجون في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية
– وظائف قانونية
– وظائف صحية

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المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم
– البكالوريوس
– الماجستير أو الزمالة

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مناطق العمل:

– الرياض
– جدة
– الدمام
– مكة المكرمة
– جازان
– الأحساء
– تبوك
– أبها
– نجران
– بيشة
– الحدود الشمالية
– الجوف
– حفر الباطن
– القصيم
– الطائف
– الدمام
– حائل
– القريات
– مناطق أخرى

ملاحظة: تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شرط أساسي للقبول (للوظائف الصحية).

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً، من خلال الرابط التالي اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.

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