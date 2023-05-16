وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد

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أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي.
ودعت الإدارة المرشحين أوليًا لإكمال بياناتهم بالدخول إلى حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية.
ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الرابط
وفي وقت سابق أعلنت الوزارة فتح باب التجنيد الموحد (رجال / نساء) للفترة القادمة لعام 1444هـ، للوظائف العسكرية من رتبة (جندي) حتى (رقيب)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الرتب العسكرية:
– جندي.
– جندي أول.
– عريف.
– وكيل رقيب.
– رقيب.