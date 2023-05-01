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للعمل في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التوظيف الموسمي لموسم الحج

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ صباحاً
وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التوظيف الموسمي لموسم الحج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (وزارة الصحة – لجنة القوى الزائرة بالحج) عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال التعاقد المؤقت؛ وذلك للعمل في موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

متطلبات التسجيل:

    • التسجيل يتم من خلال بوابة التسجيل وفق التخصصات والفترات المحددة فقط.
    •  تطابُق شهادة تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع التخصص المطلوب وسارية المفعول.
    •  حصول المتقدم على إجازة نظامية تغطي فترة التعاقد إذا كان على رأس العمل.
    •  الحصول على شهادة بيكسل (PICSL) المعنية بمكافحة عدوى المنشآت الصحية أو ما يعادلها في جهة عمل الموظف.
    •  استكمال متطلبات التحصين (كرونا ، انفلونزا) للراغبين في المشاركة.
    •  ا​​لتسجيل في قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة الصحة (زائرون)​​.

فئة الأطباء:

  • إرفاق نموذج الاعتماد والامتياز مُصدَّق من جهة العمل (Privilege Form).

الفئات المساعدة:

  •  إرفاق نموذج الإجادة والكفاءة مُصدَّق من جهة العمل (Competency Form).

فئة الأطباء:

  •  عناية مركزة (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).
  •  الطوارئ (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).
  •  أمراض القلب (استشاري/ نائب أول/ نائب/ مقيم).
  •  أمراض كلى (استشاري/ نائب أول/ نائب).
  •  التخدير (استشاري/ نائب أول/ نائب).

فئة التمريض:

  •  تمريض عناية مركزة (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).
  •  تمريض علاج تنفسي (اختصاصي أول/ اختصاصي/ فني).
  •  تمريض غسيل كلوي (اختصاصي/ فني).
  •  تمريض قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).
  •  تقني قسطرة قلب (اختصاصي/ فني).
  •  تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).
  •  تقني أشعة قسطرة (اختصاصي/ فني).
  •  تقني تروية قلب (اختصاصي/ فني).

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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