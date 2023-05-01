وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التوظيف الموسمي لموسم الحج استعدادات لمظاهرات تاريخية في عيد العمال بفرنسا الموافقة على زيادة رأسمال “مهارة للموارد البشرية” بقيمة 100 مليون ريال وصول سفينة عسكرية أمريكية من السودان إلى ميناء جدة استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو 981 مليون ريال أرباح سابك للمغذيات الزراعية في الربع الأول التأمينات الاجتماعية تعلن عن فتح باب التوظيف طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 10 مئوية والأحساء الأعلى
أعلنت (وزارة الصحة – لجنة القوى الزائرة بالحج) عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة من خلال التعاقد المؤقت؛ وذلك للعمل في موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
الفئات المساعدة:
أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).