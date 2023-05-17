وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة اليوم تمهيدًا للقمة العربية

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تنطلق، اليوم الأربعاء، الجلسة التحضيرية لاجتماع قادة الدول العربية؛ حيث يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم اليوم في جدة، تمهيدًا للقمة الـ32 لجامعة الدول العربية نهاية الأسبوع الجاري.
فيديو | اليوم.. اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب للقمة العربية في جدة #الإخبارية pic.twitter.com/QNQAB2u7sR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2023
ويأتي اجتماع وزراء الخارجية العرب، انطلاقًا من حرص المملكة على ديمومة التعاون العربي المشترك، ولمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية التي تواجهها المنطقة في الفترة المقبلة.
وكان قد انطلق أمس، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية خلفاً للجزائر، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.
واستعرض المندوبون الدائمون الشق السياسي من جدول أعمال القمة، وناقشوا مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، التي تتضمن عدة محاور رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما تتعرّض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة، إضافة إلى بحثهم تطورات الأوضاع في السودان مع الإشادة بالجهود السعودية والعربية للوساطة بين الأطراف في الخرطوم.
ويمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا.