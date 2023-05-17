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انطلاقًا من حرص المملكة على ديمومة التعاون العربي المشترك

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة اليوم تمهيدًا للقمة العربية

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
وزراء الخارجية العرب يجتمعون في جدة اليوم تمهيدًا للقمة العربية
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق، اليوم الأربعاء، الجلسة التحضيرية لاجتماع قادة الدول العربية؛ حيث يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعهم اليوم في جدة، تمهيدًا للقمة الـ32 لجامعة الدول العربية نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي اجتماع وزراء الخارجية العرب، انطلاقًا من حرص المملكة على ديمومة التعاون العربي المشترك، ولمواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية التي تواجهها المنطقة في الفترة المقبلة.

جدول أعمال القمة

وكان قد انطلق أمس، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية خلفاً للجزائر، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

واستعرض المندوبون الدائمون الشق السياسي من جدول أعمال القمة، وناقشوا مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، التي تتضمن عدة محاور رئيسة تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، خاصة ما تتعرّض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات جسيمة، إضافة إلى بحثهم تطورات الأوضاع في السودان مع الإشادة بالجهود السعودية والعربية للوساطة بين الأطراف في الخرطوم.

ويمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا.

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