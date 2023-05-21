وزيرة داخلية بريطانيا في مأزق

واجهت وزيرة الداخلية في بريطانيا، سويلا بريفرمان، مأزقًا، اليوم الأحد، إذ يشتبه في أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، وطالبت المعارضة رئيس الوزراء ريشي سوناك بفتح تحقيق.

وكشفت صحيفة صنداي تايمز أن الوزيرة التي غُرّمت لتجاوزها السرعة، وطلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقي سيارات، بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.

وردًا على سؤال صحفيين عن القضية، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في اليابان إنه لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث.

ونقلت وكالة بي أيه عن المتحدث باسمه قوله: أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة، مؤكدًا أن الوزيرة تتمتع بثقة رئيس الوزراء.

فتح تحقيق

وتطالب المعارضة العمالية بفتح تحقيق بالقضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزاري ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.

ورد متحدث باسم الوزيرة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه قائلًا: اعترفت برافرمان بأنها قادت السيارة بسرعة زائدة في الصيف الماضي وأسفت لذلك، واختارت أن تخسر ثلاث نقاط على رخصتها ودفعت الغرامة العام الماضي، ولم ترد الوزيرة على الفور على هذه الاتهامات.

انتقادات سابقة

وواجه تعيين سويلا برافرمان انتقادات لأنها استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية.

وفي ظل تشددها بشأن الأمن والهجرة، تبذل الوزيرة جهودًا لتنفيذ تعهد رئيس الوزراء بـوقف قوارب المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، ويثير خطابها الحازم جدلًا.