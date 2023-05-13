وزير الإعلام بعد عودة محمد الشيخ لعمله: فخورون بمبدعينا

“فخورون بمبدعينا، الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص”.. بهذه الكلمات تفاعل وزير الإعلام سلمان الدوسري مع عودة مراسل الإخبارية الإعلامي محمد الشيخ لمباشرة عمله بعد وعكة صحية تعرض لها وأغمي عليه خلال بث مباشر لتغطية عودة اللاجئين من السودان.

فخورون بمبدعينا

وقال الدوسري معلقاً على عودة الشيخ سالماً لمباشرة عمله في تغريدة عبر “تويتر”: “فخورون بمبدعينا، ومنهم زميلي محمد الشيخ، الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص”، وسط تفاعل من المغردين.

العطاء الإنساني للوطن

وأضاف وزير الإعلام “بعد نجاح المملكة في عمليات الإجلاء الإنسانية من السودان، لـ 11.184شخصًا، أشكر جميع وسائل الإعلام، وخصوصًا زملائي مراسلي ومصوري الإخبارية والعربية والشرق وواس، ومنهم زميلي محمد الشيخ الذي تعرض لوعكة عاد بعدها لممارسة عمله، فخورون بمبدعينا، الذين نقلوا العطاء الإنساني لوطنهم بإخلاص”.

وتفاعل المغردون مع تغريدة وزير الإعلام حيث علق عبدالحميد العمري بقوله “حمداً لله على سلامته، وقواكم الله جميعاً للوفاء بأمانة الرسالة العظيمة التي تتولونها معالي الوزير وكافة الأخوة والأخوات الأفاضل العاملين”.

طاقة إيجابية

وقال راكان العيادة “تَعب .. في تغطية جهود المملكة لتخفيف التعب .. لله دره ودر بلادنا والحمد لله على سلامته”.

وغرد محمد عثمان بقوله “شكراً معاليكم على دعمكم وتشجيعكم وتحفيزكم ،، ومحمد بطل يستحق الإشادة، هو وكافة من قاموا بتغطية هذا الحدث العظيم ومنهم خالد ربيع وغيره من المراسلين ، وكذلك المصورين ومن يقوموا بالتنسيق وغيرهم”.

وقال علي بن أحمد “أقسم بالله أنت وزير ذوق، مع كل حدث تطلع وتعطي طاقة إيجابية لكل منسوبي الإعلام”.