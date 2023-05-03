وزير الإعلام يكرم مصور لقطة المجندة السعودية والطفل

استقبل وزير الإعلام سلمان الدوسري، المصور نزار معتوق حسنين، من وكالة الأنباء السعودية، لتكريمه على الصورة التي التقطها لمجندة تحتضن رضيعًا، والتي عكست إنسانية المملكة، وحققت تداولًا عالميًا واسعًا.

إنسانية السعوديين

وقال الدوسري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “سعدت باستقبال وتكريم زميلي المبدع نزار معتوق حسنين، من وكالة الأنباء السعودية (واس)، على الصورة التي التقطها لمجندة سعودية تحتضن رضيعًا، والتي عكست إنسانية السعوديين، وحققت تداولًا عالميًا واسعًا”.

وأضاف “لدينا شباب مبدعون وشابات مبدعات، نثق بقدراتهم، ونتفاءل بهم، ونتطلع إلى المزيد منهم”.

أفضل صورة

وكان مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة المجندة بشكل واسع، لما تحمله وتجسده من معانٍ إنسانية عميقة، حيث ظهرت فيها حاملة الصغير، أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وبدورها، اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية الصورة لتكون الأفضل.

وتقدم المملكة جهودًا منذ الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لإجلاء المواطنين والرعايا من الدول الصديقة والشقيقة من السودان.