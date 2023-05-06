وزير الإعلام ينعى المصور الزهراني: ما قام به لوطنه راسخ لا ينسى

نعى وزير الإعلام سالم الدوسري، المصور هاني الزهراني، الذي توفي خلال مهمة تصوير في جبال السودة بـ أبها، وسط حالة صدمة لدى كل محبيه.

ونشر الدوسري صورة لـ الزهراني برفقة عدد من الصور التي التقطها، معلقًا بالقول: “خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء”.

وأضاف “ما قام به لوطنِه راسخٌ لا يُنسى.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وضجت في وقت سابق، مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن وفاة الزهراني الذي ترك أثرًا طيبًا في نفس كل محبيه، إذ يعتبر من المصورين المميزين في مجاله.

أحد أبناء الباحة

وهاني الزهراني هو أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، وشغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي، وفقًا لما ذكرت قناة العربية.

وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، فضلًا عن تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، والمغامرة في كافة أنحاء المملكة على البر والبحر.