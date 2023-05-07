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وزير الإعلام ينعى ناصر السكران : أسهم في خدمة الموروث وإبراز الأدب الشعبي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
وزير الإعلام ينعى ناصر السكران : أسهم في خدمة الموروث وإبراز الأدب الشعبي
المواطن - فريق التحرير

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نعى وزير الإعلام، سلمان الدوسري، الإعلامي والشاعر ناصر السكران الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء ممتدة في مجالات العمل الإعلامي والأدبي والثقافي.

وقال الدوسري : أتقدم بخالص التعازي لأسرة الشاعر والمذيع ناصر السكران، الذي غادرنا بعد أن أسهم على مدى سنوات طويلة في خدمة الموروث، وإبراز الأدب الشعبي وشعرائه عبر إذاعة الرياض والقناة السعودية. رحل ولكنه ترك سيرة لا ترحل.

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وفاة ناصر السكران

وكان السكران توفي أمس السبت وتمت الصلاة عليه اليوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، وتم الدفن في مقبرة النسيم، فيما سيتم استقبال العزاء في منزله في حي إشبيليا.

مكتشف الشعراء

يذكر أن السكران قد ساهم على مدى سنوات طويلة، في استضافة ومحاورة العديد من أبرز شعراء الأدب الشعبي في أنحاء المملكة عبر إذاعة الرياض، وعلى قناة السعودية.

كما يدين العديد من شعراء الأدب الشعبي له لإظهارهم وإبرازهم وإتاحة الساحة الإعلامية لهم لتقديم قصائدهم الشعرية.

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