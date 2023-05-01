وزير الحرس الوطني يوجه بعلاج الشاعر محمد الدحيمي عروض متنوعة وتناغم الهوية في فيا رياض 11 مايو حفرة عملاقة تظهر فجأة في الجزائر وخبير يفسر السبب عطل مفاجئ يضرب منصة تويتر طرح تذاكر ليلة روائع الموجي الملك سلمان وولي العهد يهنئان سانتياغو بينيا محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فواز الصباح الفيصلي يتجاوز الحزم ويؤجل تأهل الأهلي والأخدود واشنطن تشكر السعودية على إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فواز الصباح
وجَّه وزير الحرس الوطني، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بعلاج الشاعر محمد الدحيمي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
الحرس الوطني يتفاعل مع حالة الشاعر محمد الدحيمي..قد يهمّك أيضاً
وزير الحرس الوطني يوجه بعلاجه في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض https://t.co/H9aFCm2g5l
— الراصد (@alraasd) May 1, 2023
يأتي ذلك بعد ساعات من لقاء مع الشاعر عبر برنامج الراصد، حيث سلط البرنامج الضوء على حالة الشاعر الصحية، فيما ظهر الأخير على فراش المرض وكشف طبيعة مرضه.
ويعد الشاعر محمد الدحيمي واحدًا من أقوى شعراء الخليج؛ حيث تفرد بأسلوبه الخاص وبقوة المعاني التي تتضمنها قصائده، ولطالما تألق بأمسياته الشعرية التي جذبت إليها عشاق الشعر والثقافة.
كما اشتهر الدحيمي، بقصيدته الشعرية الشهيرة تكفي، ونشر العديد من قصائده في مختلف المجلات والصحف.