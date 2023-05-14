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وزير الخارجية الإيراني: نأمل في انفتاح العلاقات مع مصر

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
وزير الخارجية الإيراني: نأمل في انفتاح العلاقات مع مصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل أن ترى انفتاحًا جديًا في العلاقات الإيرانية المصرية، بحسب ما نقلت عنه وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء.

حماية مصالح البلدين

وقال عبداللهيان: “تنشط مكاتب حماية المصالح في البلدين في طهران والقاهرة، وعلى رأس هذين المكتبين يوجد شخص على مستوى سفير من كلا الجانبين، لذلك هناك قناة رسمية للاتصال والتواصل المباشر بيننا”، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين تطوراً وانفتاحاً جديّاً ومتبادلاً في إطار سياسة ورؤية حكومة الرئيس آية الله رئيسي التي تولي أهمية بالغة لتطوير العلاقات مع دول المنطقة ومع مصر.

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وتزامنًا مع تلك التصريحات، أعلن برلماني إيراني وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين الإيراني ابراهيم رئيسي، والمصري عبدالفتاح السيسي، بعد الانتهاء من إعادة افتتاح سفارتي البلدين.

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فتح السفارات

أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، نقلاً عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، قوله: “سنشهد في المستقبل القريب افتتاح سفارتي إيران ومصر، وبعد هذا الإجراء، سيتم ترتيب لقاء بين الرئيس إبراهيم رئيسي والرئيس المصري السيسي”.

وكانت مصر أعربت عن تقديرها لقرار استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وتطلعها لأن يكون لذلك مردود إيجابي على سياسات طهران.

موقف الرئاسة المصرية

وقالت الرئاسة المصرية في بيان رسمي، إن هذه الخطوة هامة، وإنها تثمن التوجه الذي انتهجته السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي.

كما قررت السلطات المصرية إطلاق مجموعة من التيسيرات للسياح الأجانب لزيارة أراضيها بينهم الإيرانيون. وأعلن أحمد عيسى وزير السياحة المصري، عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، منها الإيرانية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

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