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بعد تسلم السعودية رئاسة القمة العربية

وزير الخارجية : التحديات العالمية الكبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
وزير الخارجية : التحديات العالمية الكبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أن العالم يمر بتحديات كبيرة تفرض علينا التوحد لمواجهتها، ونتطلع لمواجهة التحديات العربية المشتركة بما يحقق التطلعات.

وقال وزير الخارجية، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة بجدة، : علينا أن نبتكر آليات جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه دولنا العربية، مؤكدًا ضرورة الحاجة للعمل المشترك على رفعة الشعوب العربية”.

كما رحب بمشاركة سوريا في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة بجدة، حيث يشارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمرة الأولى بعد 12 عامًا.

انطلاق الاجتماع

وانطلق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في جدة، اليوم الأربعاء، مع توافد رؤساء وفود الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

ويترأس الاجتماع الوزاري الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية

ويناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال قمة القادة، والنظر في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها في قمة القادة، المقرر عقدها بعد غد الجمعة، بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

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