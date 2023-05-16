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أكد أهمية زيادة التضامن ومواجهة التحديات

وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن القمة العربية بجدة مهمة جدًا، موضحًا أن سوريا ستعمل مع أشقائها العرب لمواجهة التحديات المختلفة.

التضامن ومواجهة التحديات

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، قال المقداد فور وصوله جدة “باسمي وباسم وزير الإعلام والوفد المرافق نعبر عن سرورنا بأن نكون على أرض المملكة”، مضيفًا أن “القمة العربية بجدة مهمة جدًا “.

وعبر عن ارتياح الجميع بكل التحضيرات التي قامت بها قيادة المملكة وعلى جميع المستويات بشأن القمة العربية، لافتًا “سنعمل مع أشقائنا العرب من أجل زيادة التضامن العربي ومواجهة التحديات على مختلف المستويات مهما كانت”. وأشار إلى أن سوريا تتطلع إلى الحاضر والمستقبل، متمنيًا كل النجاح للقمة العربية بجدة.

مشاركة سوريا

وتتأهب جدة لاحتضان القمة العربية الـ 32 المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو الجاري.

وتشهد القمة العربية رقم 32 التي تنطلق في جدة، مشاركة سوريا، وذلك مع استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية بعد غياب 12 عامًا.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعوةً للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة يعزز العمل العربي المشترك.

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