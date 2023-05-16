التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن القمة العربية بجدة مهمة جدًا، موضحًا أن سوريا ستعمل مع أشقائها العرب لمواجهة التحديات المختلفة.
فيديو | تصريح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فور وصوله جدة #قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/HZ5btPpJsn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2023
وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، قال المقداد فور وصوله جدة “باسمي وباسم وزير الإعلام والوفد المرافق نعبر عن سرورنا بأن نكون على أرض المملكة”، مضيفًا أن “القمة العربية بجدة مهمة جدًا “.
وعبر عن ارتياح الجميع بكل التحضيرات التي قامت بها قيادة المملكة وعلى جميع المستويات بشأن القمة العربية، لافتًا “سنعمل مع أشقائنا العرب من أجل زيادة التضامن العربي ومواجهة التحديات على مختلف المستويات مهما كانت”. وأشار إلى أن سوريا تتطلع إلى الحاضر والمستقبل، متمنيًا كل النجاح للقمة العربية بجدة.
وتتأهب جدة لاحتضان القمة العربية الـ 32 المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مايو الجاري.
وتشهد القمة العربية رقم 32 التي تنطلق في جدة، مشاركة سوريا، وذلك مع استعادة عضويتها في جامعة الدول العربية بعد غياب 12 عامًا.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود دعوةً للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية. وأكد الرئيس السوري بشار الأسد أن انعقاد القمة العربية الثانية والثلاثين في جدة يعزز العمل العربي المشترك.