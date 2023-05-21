وزير الخارجية لطرفي الأزمة السودانية: الدم السوداني غالٍ

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن “الدم السوداني غالٍ” وذلك في تصريحات إعلامية مع ممثلي طرفي الصراع في السودان عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

المملكة تدعم استقرار السودان

وقال وزير الخارجية في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر تويتر: “لا يخفى عليكم حرص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على السودان وعلى استقرار السودان وعلى أمن السودان، ونسأل الله إن شاء الله أن يرفع هذه الغمة عن السودان وعن أهلها إن شاء الله”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان قائلاً: “الحقيقة شاكرين على موقفكم هذا اليوم وعلى تعاونكم في الوصول إلى هذا الاتفاق وأهل السودان منتظرين هذا وهذا إن شاء الله فيه خير كثير وتعرفون أن الدم هذا غالٍ الدم السوداني غالٍ وأنتم تغلون أكثر من أي أحد وإن شاء الله هذا الاتفاق سيكون بصيص أمل لأهل السودان وبالذات أهل الخرطوم”.

اتفاقية وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

واتفق الطرفان على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.

كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

وأكد كل من الطرفين لممثلي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية المسهلين لهذا الاتفاق التزامهما بعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة ثمانية وأربعين (48) ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار. سيدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ في يوم الاثنين 02 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 22 مايو 2023 م الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم.