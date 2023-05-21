Icon

وزير الخارجية لطرفي الأزمة السودانية: الدم السوداني غالٍ Icon وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة Icon الاستعمال المفرط للجوال يؤثر بالسلب على نمو دماغ الأطفال Icon ضبط مروج الحشيش ومُهرب القات في الشرقية وعسير Icon “الأبحاث والإعلام” تحقق 121 مليون ريال أرباحاً Icon صحيفة أوكرانية: السعودية تلعب دورًا مهمًا في خطة السلام Icon 200 مليون دولار قيمة صفقة سعودية لرعاية السوبر الإفريقي Icon تعليم نجران: الدراسة عن بُعد اليوم للفترة المسائية Icon “مبكو” تخسر 7 ملايين ريال في الربع الأول Icon هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السعودية حريصة على أمن واستقرار السودان

وزير الخارجية لطرفي الأزمة السودانية: الدم السوداني غالٍ

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
وزير الخارجية لطرفي الأزمة السودانية: الدم السوداني غالٍ
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على أن “الدم السوداني غالٍ” وذلك في تصريحات إعلامية مع ممثلي طرفي الصراع في السودان عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

المملكة تدعم استقرار السودان

وقال وزير الخارجية في مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر تويتر: “لا يخفى عليكم حرص المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على السودان وعلى استقرار السودان وعلى أمن السودان، ونسأل الله إن شاء الله أن يرفع هذه الغمة عن السودان وعن أهلها إن شاء الله”.

قد يهمّك أيضاً
صحيفة أمريكية: قمة جدة استثنائية بمخرجات إستراتيجية واتفاقات ضخمة

صحيفة أمريكية: قمة جدة استثنائية بمخرجات إستراتيجية واتفاقات ضخمة

السعودية تحصد 27 جائزة في معرض ريجينيرون

السعودية تحصد 27 جائزة في معرض ريجينيرون

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان قائلاً: “الحقيقة شاكرين على موقفكم هذا اليوم وعلى تعاونكم في الوصول إلى هذا الاتفاق وأهل السودان منتظرين هذا وهذا إن شاء الله فيه خير كثير وتعرفون أن الدم هذا غالٍ الدم السوداني غالٍ وأنتم تغلون أكثر من أي أحد وإن شاء الله هذا الاتفاق سيكون بصيص أمل لأهل السودان وبالذات أهل الخرطوم”.

قد يهمّك أيضاً
يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

يمن العتيبي تخترع قمرًا صناعيًّا يحمي الأرض من الحرائق

أزمة الديون الأميركية تصل لمستوى كارثي

أزمة الديون الأميركية تصل لمستوى كارثي

اتفاقية وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، عن توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

واتفق الطرفان على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.

كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

وأكد كل من الطرفين لممثلي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية المسهلين لهذا الاتفاق التزامهما بعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة ثمانية وأربعين (48) ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار. سيدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ في يوم الاثنين 02 ذي القعدة 1444 هـ الموافق 22 مايو 2023 م الساعة 09:45 مساءً بتوقيت الخرطوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض
السعودية اليوم

تحذير من سحب البرد على العاصمة الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس العمل عبر “تمهير”
حصاد اليوم

التخصصات الصحية تعلن عن تدريب على رأس...

حصاد اليوم
8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد
السعودية اليوم

8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا...

السعودية اليوم
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
السعودية اليوم

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من...

السعودية اليوم
ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار شخص
صحة وطب‎

ضغط الدم المرتفع يهدد أكثر من مليار...

صحة وطب‎
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة
الرياضة

جماهير الاتحاد تهاجم اللاعبين بعد الخسارة

الرياضة
بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي
أخبار رئيسية

بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو...

أخبار رئيسية