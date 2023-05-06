التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
رحب وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة.
وقال وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي في تويتر: “نرحب اليوم بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم”.
وأضاف: “نأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان”.
وتابع وزير الخارجية “نؤكد أن هذه الاستضافة هي نتاج تكاتفٍ دولي وتمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية”.