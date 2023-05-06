وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان

رحب وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة.

الحوار في جدة

وقال وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي في تويتر: “نرحب اليوم بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم”.

استقرار السودان

وأضاف: “نأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان”.

وتابع وزير الخارجية “نؤكد أن هذه الاستضافة هي نتاج تكاتفٍ دولي وتمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية”.