وزير الخارجية يبحث الجهود السعودية لحل الأزمة السورية

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسون.
وجرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الجهود التي تبذلها المملكة، والأمم المتحدة للوصول إلى حلٍ سياسي في سوريا يضمن أمن واستقرار الشعب السوري، ويحقق العودة الآمنة للاجئين السوريين في الخارج وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.