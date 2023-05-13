وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني خطوات التقارب المقبلة

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقيه اتصالاً من نظيره الإيراني بحثا خلاله الخطوات المقبلة حول التقارب، في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بكين.

واستعرض وزيرا خارجية إيران والمملكة، في اتصال هاتفي اليوم السبت، “آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين”.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن عبداللهيان أعرب في الاتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن ارتياحه “للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين إيران والمملكة، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصليات العامة”.

تبادل الوفود الدبلوماسية

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح ممثلياتها السياسية والقنصلية في المملكة رسميًا، واعتبر جدول زيارات ولقاءات المسؤولين ووزيري خارجية البلدين لعواصم كل منهما الآخر “مؤشراً على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة”.

يذكر أن عبداللهيان ذكر، في تصريحات سابقة، أنه “سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، وتعيين السفير الإيراني لدى المملكة قريبًا”.

اتفاق بكين

والتقى وزيرا خارجية السعودية وإيران في بكين، الشهر الماضي، لمناقشة التفاصيل الرئيسية في استئناف العلاقات بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الصين، خلال مارس/ آذار الماضي.

وفي اجتماع على أعلى مستوى بين الجانبين منذ أكثر من 7 سنوات، وقع حسين أمير عبداللهيان والأمير فيصل بن فرحان اتفاقية لإعادة فتح السفارات والقنصليات في بلديهما.