وزير الداخلية اللبناني: عقاب خاطفي المواطن السعودي سيكون قاسيًا

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أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.
وأضاف مولوي عبر حسابه على تويتر: ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا، مشيرًا إلى أن سلطات بلاده تعمل دائمًا وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.
وأوضح أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.
وفي وقت سابق، أشارت قناة الإخبارية، إلى تعرض مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية للاختطاف في لبنان، فيما لفتت وسائل إعلام لبنانية أن واقعة الاختطاف كانت على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي.
ونقلت قناة الإخبارية، عن مصدر أن الخاطفين طلبوا فدية مليون ونصف ريال.