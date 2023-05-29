Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يتابع القضية مع قوى الأمن الداخلي

وزير الداخلية اللبناني: عقاب خاطفي المواطن السعودي سيكون قاسيًا

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
وزير الداخلية اللبناني: عقاب خاطفي المواطن السعودي سيكون قاسيًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أنه يتابع مع قوى الأمن الداخلي منذ أمس، قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت.

عقاب قاس

وأضاف مولوي عبر حسابه على تويتر: ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه، وسيكون عقاب الفاعلين قاسيًا، مشيرًا إلى أن سلطات بلاده تعمل دائمًا وبيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان.

قد يهمّك أيضاً
جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب

جوانكا يُحرز الهدف الأول لـ الشباب

فرص النصر في الفوز بـ دوري روشن بعد رفض الاحتجاج ضد كنو

فرص النصر في الفوز بـ دوري روشن بعد رفض الاحتجاج ضد كنو

وأوضح أنه على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري.

تفاصيل الحادثة

وفي وقت سابق، أشارت قناة الإخبارية، إلى تعرض مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية للاختطاف في لبنان، فيما لفتت وسائل إعلام لبنانية أن واقعة الاختطاف كانت على طريق المطار بعد منتصف ليل السبت الماضي.

ونقلت قناة الإخبارية، عن مصدر أن الخاطفين طلبوا فدية مليون ونصف ريال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة