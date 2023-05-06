وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل انطلاق مباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وزير الرياضة يدعم اللاعبين

وتنطلق قبل قليل، مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ودعم وزير الرياضة، الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.. فالكم الكأس بإذن الله”.

ويسعى الزعيم بقيادة رامون دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.