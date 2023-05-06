وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس

لقطات لانطلاق موكب الملك تشارلز الثالث الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن
حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل انطلاق مباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وتنطلق قبل قليل، مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
ودعم وزير الرياضة، الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.. فالكم الكأس بإذن الله”.
ويسعى الزعيم بقيادة رامون دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم.
وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.