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قبل مواجهة أوراوا في النهائي

وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس
المواطن - فريق التحرير

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حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل انطلاق مباراته ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وزير الرياضة يدعم اللاعبين

وتنطلق قبل قليل، مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال واوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

ودعم وزير الرياضة، الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كل التوفيق لممثل الوطن الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.. فالكم الكأس بإذن الله”.

ويسعى الزعيم بقيادة رامون دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز اليوم.

الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال وأوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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