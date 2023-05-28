وزير الزراعة السابق عبدالرحمن آل الشيخ في ذمة الله

توفي اليوم الأحد، وزير الزراعة والمياه السابق، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مدينة الرياض، عن عمر ناهز الـ83 عامًا.

وقدم الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاءات لخدمة والوطن والمواطنين.

رجل مخلص للوطن

وفور إعلان النبأ، نعى العديد من المسؤولين والمواطنين، آل الشيخ، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

وقال عبدالعزيز آل الشيخ “إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مُسمى.. اللهم إن العم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ في ذمتك وحبل جوارك، وقد نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج”.

من جانبه، قال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد “تلقيت مساء اليوم ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الغالي الكريم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الزراعة السابق”.

وأضاف “أقدم التعزية وأصدق المواساة للقيادة الرشيدة ولكافة أبناء الوطن ولأبنائه وإخوانه في وفاة رجل من رجالات الوطن المخلصين الأوفياء، الذي خدم دينه وقيادته ووطنه، وقدم إنجازات كبيرة لخدمة هذه البلاد المباركة وقيادتها الكريمة، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولفت الدكتور محمد العبداللطيف “عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لفقيدكم.. ورحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته”.

وأشار عبدالله الغامدي: “الذكر الحسن نعمة من الله عز وجل، هنيئًا للراحل وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الثناء من الخلق سبيلًا إلى الرحمة والمغفرة له”.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وحسب قناة “الإخبارية” ولد عبدالرحمن آل الشيخ في مدينة الطائف عام 1361هــ، وبدأ حياته العلمية في كنف بيت علم وفضل وتقوى؛ فوالده إمام وخطيب المسجد الحرام سابقًا الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ حيث أكمل تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة، والثانوي في الرياض.

وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد الزراعي من جامعة تكساس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965م، كما حصل على ماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1967م، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة إدنبرة من بريطانيا عام 1970م.

كما قدم العديد من الدراسات والأبحاث في التنمية الزراعية منها “research post doctoral” من جامعة هلسنكي بفنلندا عام 1971م.

وتولّى آل الشيخ مهام عديدة؛ منها: عضوية هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وعميد كلية الزراعة بجامعة الملك سعود، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووكيل جامعة الملك فيصل بالمنطقة الشرقية، كما شغل منصب وزير الصحة بالنيابة.

كما عمل كوزير للزراعة والمياه، ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.