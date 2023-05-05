250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب وزير الشؤون الإسلامية: بلغوا عن المتطرفين ومروجي المخدرات خسوف شبه الظل القمري الليلة في سماء المملكة اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي 3 نهائيات على استاد سايتاما قبل مباراة أوراوا والهلال طرد سالم الدوسري يقلق الهلاليين من تكرار سيناريو 2017 الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف شروط التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
شدد وزير الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على أن الوزارة ستكون صدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د. عبد اللطيف آل الشيخ: لن نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين ووزارتنا سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف#الإخبارية pic.twitter.com/cfx8w6qVQeقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023
وقال آل الشيخ في كلمة له اليوم، حسبما نقلت قناة الإخبارية، إن الوزارة ستقف ضد كل من يحاول أن يمتطى الدين للوصول إلى الدنيا، أو الوصول للسياسة أو تقليب الوطن، سواء في المملكة أو في أي بلد بالعالم.
ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة لن تقبل كذلك من يمتطى الدين من أجل الإساءة للبشر أيًا ما كان، حتى ولو كان من غير المسلمين، مشددًا على ضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة وفق فهم السلف الصالح.
ودعا المواطنين التقيد بعقيدة الاعتدال والوسطية، مؤكدًا أن هناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا.
وأضاف: أن الوزارة لا نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين، وسنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف.