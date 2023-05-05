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شدد على ضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة

وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف
المواطن - فريق التحرير

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شدد وزير الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على أن الوزارة ستكون صدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف.

وقال آل الشيخ في كلمة له اليوم، حسبما نقلت قناة الإخبارية، إن الوزارة ستقف ضد كل من يحاول أن يمتطى الدين للوصول إلى الدنيا، أو الوصول للسياسة أو تقليب الوطن، سواء في المملكة أو في أي بلد بالعالم.

ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة لن تقبل كذلك من يمتطى الدين من أجل الإساءة للبشر أيًا ما كان، حتى ولو كان من غير المسلمين، مشددًا على ضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة وفق فهم السلف الصالح.

عقيدة الاعتدال

ودعا المواطنين التقيد بعقيدة الاعتدال والوسطية، مؤكدًا أن هناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا.

مواجهة الإرهاب والتطرف

وأضاف: أن الوزارة لا نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين، وسنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف.

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