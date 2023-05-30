وزير الصحة: التدخين يقلص من متوسط عمر السعوديين بمعدل 1.6 عام

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أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن التدخين يقلّص من متوسط العمر المتوقع للسعوديين بمعدل 1.6 عام وهو ما يتعارض مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع متوسط أعمار المواطنين.
وقال الجلاجل: “صحتنا تستحق الأفضل والتدخين يقدم لها الأسوأ”، مشيرًا إلى عدد من الخطوات الي تساعد على الإقلاع عن التدخين أبرزها تجنب الأماكن المحفزة للتدخين ومراجعة النظام الغذائي، بالإضافة إلى استخدام بدائل النيكوتين وتعزيز التواصل الاجتماعي مع ممارسة النشاط البدني.
ونوه بإمكانية حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على مركز 937 أو تطبيق صحتي للراغبين.