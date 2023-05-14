Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال حفل ملتقى أسبار السنوي

وزير الصناعة يكشف عن مشاريع القطاع المستقبلية والإنجازات المحققة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
وزير الصناعة يكشف عن مشاريع القطاع المستقبلية والإنجازات المحققة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف عن توجهات المملكة في الصناعة والتعدين، واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما هي مقبلة عليه من تطوير منهجي، تنظيمًا واستثمارًا ومشاريع مستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل ملتقى أسبار السنوي، الذي أقيم يوم أمس السبت بحضور الخريف، ونخبة من المثقفين والخبراء والمفكرين السعوديين، في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
فينسيوس جونيور يرفض طلب جماهير ريال مدريد

فينسيوس جونيور يرفض طلب جماهير ريال مدريد

نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في القمة الـ 9 لدول الكاريبي

نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن فرحان يشارك في القمة الـ 9...

ملتقى أسبار السنوي

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى الفريق د. عبد الإله الصالح نائب رئيس الهيئة الإشرافية للملتقى كلمة، رحَّب فيها بوزير الصناعة وبحضور الملتقى وضيوفه في “اجتماع أخوي” احتفالًا بانقضاء دورة متميزة بنشاطاتها وأعمالها ونتاجها وثمراتها، وعقد العزم لدوره قادمة تبشر بنشاطات وأعمال أخرى.

قد يهمّك أيضاً
اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك

اكتشاف لغة خاصة بين الفيلة ولقطات توثق ذلك

صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

وأشار الصالح في كلمته إلى “أن التقارير التي ينتجها الملتقى التي تبلور خلاصة ندواته والأوراق والتعقيبات عليها والمداخلات على صعيدها منشورة وثبت أثرها على الأصعدة المختلفة وخصوصًا لدى المسؤولين الذين نشكرهم على تفاعلهم”.

حب الوطن

وأوضح “أن الملتقى يضم نخبة من السيدات والسادة مختلفي المشارب ومتنوعي الخلفيات والتخصصات، ولكنهم جميعًا يشتركون في حب الوطن والولاء لولاة الأمر فيه، وكلهم حقق نجاحًا في مجاله واشتهر في اختصاصه، ويشتركون في سعة الأفق وعمق الثقافة وشمول الاطلاع”.

عقب ذلك، شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا عن الملتقى يذكر باختصار أهم الندوات والحوارات والقضايا التي تناولها أعضاء الملتقى في الدورة 2022-2023.

القضايا والتحديات

بدورها استعرضت الأمين العام للملتقى وفاء محمود طيبة تقرير الأمانة العامة (الدورة العاشرة)، والنظام الجديد للملتقى والذي بدأ العمل فيه منذ 15 يونيو 2022 وقائمة رؤساء لجان الهيئة الإشرافية ونوابهم الدورة العاشرة.

كما استعرض التقرير القضايا التي ناقشها الملتقى خلال العام من ضمنها القضايا الأكثر مشاركة واللجان التي لها مساهمات متميزة، والاجتماعات وأهم القرارات والتحديات والآفاق المستقبلية، تلا ذلك عرض فيلم تعريفي بأبرز الندوات التي أقيمت خلال الدورة العاشرة.

وفي الحفل قدَّم رئيس ملتقى أسبار د. فهد العرابي الحارثي “ضيف الملتقى” وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر الخريف، وقال “إننا في الملتقى تعوَّدنا كل عام الالتقاء بشخصية من الشخصيات؛ لنستفيد منها وليثري هذه النخبة من المثقفين والمفكرين السعوديين”.

برنامج ندلب

وأشار إلى برنامج (ندلب) والذي يعد من أكبر برامج رؤية السعودية 2030 ويشرف على قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ودوره في الحراك الذي تشهده المملكة.

وأكد أهمية مراهنة المملكة على صناعات تتبنى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يساعد على تحقيق النمو، وإيجاد فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات الوطن. وقد أجاب معالي الوزير على أسئلة الحضور، وبعد الانتهاء كرم رئيس ملتقى أسبار د. فهد العرابي الحارثي معاليه بدرع الملتقى.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء الملتقى للدورة السابقة ممن قدموا إسهامات جليلة لخدمة أنشطة الملتقى وفعالياته، وبذلوا جهودًا استثنائية وكبيرة ساهمت في ترسيخ مكتسباته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم