وزير الصناعة يكشف عن مشاريع القطاع المستقبلية والإنجازات المحققة

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف عن توجهات المملكة في الصناعة والتعدين، واستعرض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما هي مقبلة عليه من تطوير منهجي، تنظيمًا واستثمارًا ومشاريع مستقبلية.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل ملتقى أسبار السنوي، الذي أقيم يوم أمس السبت بحضور الخريف، ونخبة من المثقفين والخبراء والمفكرين السعوديين، في الرياض.

ملتقى أسبار السنوي

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى الفريق د. عبد الإله الصالح نائب رئيس الهيئة الإشرافية للملتقى كلمة، رحَّب فيها بوزير الصناعة وبحضور الملتقى وضيوفه في “اجتماع أخوي” احتفالًا بانقضاء دورة متميزة بنشاطاتها وأعمالها ونتاجها وثمراتها، وعقد العزم لدوره قادمة تبشر بنشاطات وأعمال أخرى.

وأشار الصالح في كلمته إلى “أن التقارير التي ينتجها الملتقى التي تبلور خلاصة ندواته والأوراق والتعقيبات عليها والمداخلات على صعيدها منشورة وثبت أثرها على الأصعدة المختلفة وخصوصًا لدى المسؤولين الذين نشكرهم على تفاعلهم”.

حب الوطن

وأوضح “أن الملتقى يضم نخبة من السيدات والسادة مختلفي المشارب ومتنوعي الخلفيات والتخصصات، ولكنهم جميعًا يشتركون في حب الوطن والولاء لولاة الأمر فيه، وكلهم حقق نجاحًا في مجاله واشتهر في اختصاصه، ويشتركون في سعة الأفق وعمق الثقافة وشمول الاطلاع”.

عقب ذلك، شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًا عن الملتقى يذكر باختصار أهم الندوات والحوارات والقضايا التي تناولها أعضاء الملتقى في الدورة 2022-2023.

القضايا والتحديات

بدورها استعرضت الأمين العام للملتقى وفاء محمود طيبة تقرير الأمانة العامة (الدورة العاشرة)، والنظام الجديد للملتقى والذي بدأ العمل فيه منذ 15 يونيو 2022 وقائمة رؤساء لجان الهيئة الإشرافية ونوابهم الدورة العاشرة.

كما استعرض التقرير القضايا التي ناقشها الملتقى خلال العام من ضمنها القضايا الأكثر مشاركة واللجان التي لها مساهمات متميزة، والاجتماعات وأهم القرارات والتحديات والآفاق المستقبلية، تلا ذلك عرض فيلم تعريفي بأبرز الندوات التي أقيمت خلال الدورة العاشرة.

وفي الحفل قدَّم رئيس ملتقى أسبار د. فهد العرابي الحارثي “ضيف الملتقى” وزير الصناعة والثروة المعدنية أ. بندر الخريف، وقال “إننا في الملتقى تعوَّدنا كل عام الالتقاء بشخصية من الشخصيات؛ لنستفيد منها وليثري هذه النخبة من المثقفين والمفكرين السعوديين”.

برنامج ندلب

وأشار إلى برنامج (ندلب) والذي يعد من أكبر برامج رؤية السعودية 2030 ويشرف على قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ودوره في الحراك الذي تشهده المملكة.

وأكد أهمية مراهنة المملكة على صناعات تتبنى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يساعد على تحقيق النمو، وإيجاد فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات الوطن. وقد أجاب معالي الوزير على أسئلة الحضور، وبعد الانتهاء كرم رئيس ملتقى أسبار د. فهد العرابي الحارثي معاليه بدرع الملتقى.

وفي ختام الحفل، تم تكريم أعضاء الملتقى للدورة السابقة ممن قدموا إسهامات جليلة لخدمة أنشطة الملتقى وفعالياته، وبذلوا جهودًا استثنائية وكبيرة ساهمت في ترسيخ مكتسباته.