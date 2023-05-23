Icon

القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة Icon وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة Icon 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي Icon مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية Icon إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي Icon  وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك Icon 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض Icon توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق Icon 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول Icon انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن رؤية 2030 رسمت خطة العمل التي تعمل عليها

وزير الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
وزير الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعوديين والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم والحب الكبير لبلدهم الحبيب.

وأضاف وزير الطاقة خلال مشاركته بجلسة “نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع” في منتدى قطر الاقتصادي، أن رؤية 2030 رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل، لافتًا إلى أن ما يحدث في نيوم اليوم وغدًا بكل تطوراتها يتم التعامل معها بشكل تقني.

قد يهمّك أيضاً
حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو

حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو

زيلينسكي: السعودية تضطلع بدور مهم دوليًا وعالميًا

زيلينسكي: السعودية تضطلع بدور مهم دوليًا وعالميًا

ويشارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية، والذي انطلقت أعماله اليوم بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، بحضور أكثر من 32 وفدًا رسميًا من دول العالم وألفي مشارك، وتستمر أعماله إلى 25 مايو 2023.

قد يهمّك أيضاً
أبو الغيط: عودة سوريا أهم قرارات قمة جدة

أبو الغيط: عودة سوريا أهم قرارات قمة جدة

وظائف نسائية شاغرة لدى بوبا العربية

وظائف نسائية شاغرة لدى بوبا العربية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي
العالم

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي

العالم
تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى المساء
السعودية اليوم

تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى...

السعودية اليوم
واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان
العالم

واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان

العالم
أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة
السعودية اليوم

أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية

وظائف
لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات
العالم

لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس...

العالم
فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه
الرياضة

فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه

الرياضة
أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10...

السعودية اليوم