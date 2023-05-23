وزير الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعوديين والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم والحب الكبير لبلدهم الحبيب.

وأضاف وزير الطاقة خلال مشاركته بجلسة “نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع” في منتدى قطر الاقتصادي، أن رؤية 2030 رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل، لافتًا إلى أن ما يحدث في نيوم اليوم وغدًا بكل تطوراتها يتم التعامل معها بشكل تقني.

ويشارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية، والذي انطلقت أعماله اليوم بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، بحضور أكثر من 32 وفدًا رسميًا من دول العالم وألفي مشارك، وتستمر أعماله إلى 25 مايو 2023.