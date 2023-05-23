وزير الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم

القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس”
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعوديين والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم والحب الكبير لبلدهم الحبيب.
وأضاف وزير الطاقة خلال مشاركته بجلسة “نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع” في منتدى قطر الاقتصادي، أن رؤية 2030 رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل، لافتًا إلى أن ما يحدث في نيوم اليوم وغدًا بكل تطوراتها يتم التعامل معها بشكل تقني.
ويشارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية، والذي انطلقت أعماله اليوم بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، بحضور أكثر من 32 وفدًا رسميًا من دول العالم وألفي مشارك، وتستمر أعماله إلى 25 مايو 2023.
فيديو | #وزير_الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالي للعمل لأجل وطنهم#منتدى_قطر_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/MRKOWmlwEI
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023
فيديو | #وزير_الطاقة: #رؤية_2030 رسمت خطة العمل التي نسير عليها للمستقبل#منتدى_قطر_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/GbnXQ0IUzv
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023