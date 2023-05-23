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لا توجد سياسات أو حوافز واضحة لمشتري الهيدروجين

وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن وكالة الطاقة الدولية تسببت بتقلبات الأسعار في سوق الطاقة خلال العام الماضي وحتى الآن بسبب توقعاتها الخطأ بشأن سوق النفط.

مستقبل قطاع الطاقة

وأضاف وزير الطاقة، خلال مشاركته بجلسة حول “نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع” في منتدى قطر الاقتصادي، أن تحالف “أوبك+” يجب أن يكون متيقظاً واستباقياً بشأن المستقبل، ما يعيد التأكيد على رغبة التكتل النفطي في امتلاك القرار الاستباقي لضبط العديد من العوامل التي تتسبب بحال عدم اليقين في سوق النفط.

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وأضاف أن التوقعات سبب معظم تقلبات سوق الطاقة في عام 2022، ولا توجد سياسات أو حوافز واضحة لمشتري الهيدروجين.

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الشجاعة والنظرة المستقبلية

وتابع وزير الطاقة “علينا أن نتحلى بنظرة مستقبلية والشجاعة لضمان أمن الطاقة، موضحا أن أهداف أوبك+ هي اليقظة والمبادرة والتحوط لضمان استقرار مستقبل الطاقة”.

ويشارك وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية.

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