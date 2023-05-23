وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية إصدار أول رخصة عمل بمسمى الرواق السعودي وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك 3 آلاف وظيفة يوفرها ملتقى التوظيف السياحي في الرياض توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق 388 مليون ريال أرباح “سينومي سنترز” في الربع الأول انطلاق التمرين الأمني بين السعودية والبحرين “حارس” 57 مليون ريال أرباح “سيرا” خلال الربع الأول
قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن وكالة الطاقة الدولية تسببت بتقلبات الأسعار في سوق الطاقة خلال العام الماضي وحتى الآن بسبب توقعاتها الخطأ بشأن سوق النفط.
وأضاف وزير الطاقة، خلال مشاركته بجلسة حول “نظرة وزراء الطاقة لمستقبل القطاع” في منتدى قطر الاقتصادي، أن تحالف “أوبك+” يجب أن يكون متيقظاً واستباقياً بشأن المستقبل، ما يعيد التأكيد على رغبة التكتل النفطي في امتلاك القرار الاستباقي لضبط العديد من العوامل التي تتسبب بحال عدم اليقين في سوق النفط.
وأضاف أن التوقعات سبب معظم تقلبات سوق الطاقة في عام 2022، ولا توجد سياسات أو حوافز واضحة لمشتري الهيدروجين.
وتابع وزير الطاقة “علينا أن نتحلى بنظرة مستقبلية والشجاعة لضمان أمن الطاقة، موضحا أن أهداف أوبك+ هي اليقظة والمبادرة والتحوط لضمان استقرار مستقبل الطاقة”.
ويشارك وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية.
فيديو | #وزير_الطاقة: لا بد من أن نكون مبادرين لصناعة المستقبل وتحقيق طموحاتنا#منتدى_قطر_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/AoCVJtczDS
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023
فيديو | #وزير_الطاقة: لا توجد سياسات واضحة للمستثمرين في العالم حول الهيدروجين #منتدى_قطر_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/8F7yvJKryo
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023