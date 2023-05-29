وزير المالية: تخفيضات ضريبية لمدة 20 عامًا

أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية.

وقال الجدعان خلال مشاركته في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة “سنقوم بعمل تخفيضات ضريبية لمدة 20 عامًا حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل”.

إعفاءات دائمة

وأضاف “كذلك سنوفر إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية”.

ولفت “سنوفر أيضًا حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات”.

كما كشف وزير المالية، أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت في عام 2023 على 3 قرارات رفع للتصنيف.

وقال الجدعان “أقولها بثقة نحن الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت في عام 2023 على 3 قرارات تصنيف إيجابية من وكالات التصنيف الثلاث، ما يؤكد أن الرحلة التي بدأناها قبل 6 أو 7 سنوات تمضي في الطريق الصحيح”.

ثقة القطاع الخاص

وأضاف “نرى النمو نرى الزخم نرى ثقة القطاع الخاص وخصوصًا المناطق الحرة ستكمل ذلك”، مؤكدًا “نريد تسريع الإنجاز الذي تحقق والتأكد من استمرار النمو وحصاد الفرص التي قمنا ببنائها وحصاد في السنوات السبع الماضية والتأكد من الاستفادة من التحول العالمي في سلاسل الإمداد”.

وأشار وزير المالية إلى أن هناك عددًا من المراكز الجديدة لسلاسل الإمداد حول العالم، مؤكدًا أن السعودية لديها ميزة تنافسية كبيرة لكونها تربط 3 قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، موضحًا أن السعودية لديها خطوط شديدة الأهمية للتجارة العالمية يمكن الاستفادة منها، كما تنظر أيضًا في الصناعات والخدمات التي لا تتوفر فيها.

حرية المستثمر

كما أكد أن المناطق الاقتصادية الخاصة يتم إنشاؤها لسد فجوة في الاقتصاد وتصمم بما يمنح المستثمر القدر الأكبر من الحرية، حيث تركز ببساطة على التصدير إلى حد كبير.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان: #السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت في 2023 على 3 قرارات رفع للتصنيف.. وهذا ما نخطط له في شأن #المناطق_الحرة #الأسواق_العربية#منتدى_الاستثمار_في_المناطق_الاقتصادية_الخاصة pic.twitter.com/nhUL9RkJvJ — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 29, 2023