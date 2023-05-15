وزير الموارد البشرية: لدينا تخصصات لا يحتاجها سوق العمل

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن التقارير والبيانات تؤكد أن لدى المملكة تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، وبعضها تحتاج إليها بأعداد محددة من الخريجين.

وأوضح الراجحي خلال استضافته في محاضرة “التحولات الاستراتيجية في سوق العمل” التي نظمتها جمعية الاقتصاد السعودية، أن البعض الآخر من التخصصات لا تزال الحاجة لها قائمة، مثل التخصصات الصحية والتقنية.

فرص عمل

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على استشراف وتطوير أعمال المستقبل، حيث قامت في عام 2020 بإنشاء شركة “عمل المستقبل” هدفها إيجاد فرص عمل لشباب الوطن من خلال تمكين وتحفيز اقتصاد أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل المرن والعمل عن بعد.

ولفت إلى أن هذا الأمر جاء بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 1.7 مليون شاب وشابة من ممارسة أنماط العمل غير التقليدي واستفادة أكثر من 12000 شركة من هذه الأنماط.

تمكين الكوادر

كما أكد الراجحي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه ناقش أهمية تمكين الكوادر الوطنية، ورفع مهاراتهم، وتعزيز دورهم في مستقبل هذا الوطن.