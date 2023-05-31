Icon

ثغرات أمنية وراء عملية خطف المواطن السعودي بلبنان Icon بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج Icon الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان Icon السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25 Icon اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج Icon تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة Icon ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة Icon آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا Icon أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي Icon إحباط تهريب 100 كيلو قات بالعارضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي 

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زار معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ومشرف صالة مبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي ممثل وزارة الداخلية العقيد عبدالله العيبان.

تسهيل الإجراءات

واطلع عبدالقادر على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها في الجانبين السعودي والماليزي، والتقى فريق عمل المبادرة.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام : أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا

الأمن العام : أتمتة 7 مخالفات مرورية إلكترونيًا

إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر

إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر

فكر ونهج إبداعي

وأكد وزير الخارجية الماليزي أن مبادرة “طريق مكة” تعد فكرة ونهجًا إبداعيًا تنفذه حكومة المملكة العربية السعودية، للإسهام في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، معربًا عن سعادته بتنفيذ هذه المبادرة في مطار كوالالمبور، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة.

مبادرة طريق مكة

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة