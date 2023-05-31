وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي 

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زار معالي وزير خارجية مملكة ماليزيا الدكتور زمبري عبدالقادر اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، ومشرف صالة مبادرة “طريق مكة” في مطار كوالالمبور الدولي ممثل وزارة الداخلية العقيد عبدالله العيبان.
واطلع عبدالقادر على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها في الجانبين السعودي والماليزي، والتقى فريق عمل المبادرة.
وأكد وزير الخارجية الماليزي أن مبادرة “طريق مكة” تعد فكرة ونهجًا إبداعيًا تنفذه حكومة المملكة العربية السعودية، للإسهام في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، معربًا عن سعادته بتنفيذ هذه المبادرة في مطار كوالالمبور، مقدمًا شكره للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة.
يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.